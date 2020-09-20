غرفة عجمان تنظم حلقة نقاشية حول إيجابيات وسلبيات العمل عن بعد

المصدر: عجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية حول "العمل عن بُعد" عبر خاصية الاتصال المرئي، ترأسها عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وحضرها محمد الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، وموظفو الغرفة.

وأكد المويجعي أهمية الحلقات النقاشية باعتبارها إحدى قنوات العصف الذهني بين كافة الموظفين، وأكد أن مجال العمل عن بُعد شهد تطوراً كبيراً خلال العام الجاري نظراً لتداعيات فيروس كوفيد ـ 19، موضحاً أن العمل عن بُعد أسهم في استمرارية الأعمال ومرونة تقديم الخدمات بشكل عام. كما عزز الاستفادة من التكنولوجيا في التعلم عن بُعد وعقد الاجتماعات بسهولة دون التقيد بالموقع الجغرافي، مشيداً بما برهنته الإمارات بامتلاكها بنية تحتية رقمية متطورة دعمت استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات.

تناولت الحلقة مفهوم العمل عن بُعد وإيجابياته في توفير المال ومرونة مكان وساعات العمل وتوفير فرص وظيفية أفضل، كما تناول الشرح سلبيات العمل عن بُعد ومنها اختلاط الأولويات وقلة مصادر التعلم والبُعد عن تطور بيئة العمل المباشرة.

وقدمت الحلقة نصائح لنجاح العمل عن بُعد وزيادة فعاليته ومنها تهيئة المكان المناسب والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والمشتتات واتخاذ الأمر بجدية. كما استعرضت معايير اختيار الوظائف الملائمة للعمل عن بُعد والتي تعتمد على الأتمتة وكذلك معايير اختيار الموظفين وضرورة تقييم الموظف بحسب الإنتاجية ومخرجات العمل.

واطلع الحضور على نتائج استبيان تطبيق منظومة العمل عن بُعد في غرفة عجمان، حيث أشارت النتائج إلى إفادة 82% من المشاركين بتوافر الدعم التدريبي والإداري والتقني، وأكد 44% من المشاركين سعادتهم في العمل عن بُعد مع رغبة 75% من المشاركين في العمل عن بُعد لفترات طويلة أو لبعض الوقت خلال المسيرة الوظيفية. وتناولت الحلقة النقاشية العديد من التجارب الشخصية للموظفين خلال فترة العمل عن بُعد والتعرف على نقاط القوة والتحديات التي واجهها الموظفون وسُبل التغلب عليها.

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