1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 122 مبايعة بقيمة 252.67 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 124.66 مليون درهم و104 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 128.01 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة وادي العمردي تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة المركاض .

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها مبايعتين بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة .

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.22 مليار درهم منها 36 رهن أراض بقيمة 1.18 مليار درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 35.02 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 721 مليون درهم وأخرى في منطقة هور العنز شرق بقيمة 188 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 66.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الثالثة بقيمة 34 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 11 مليون درهم.

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