دبي تستضيف برنامج "معهد فاوندر" العالمي لمسرعات الأعمال

المصدر: وام

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن استضافة برنامج "معهد فاوندر" العالمي لمسرعات الأعمال الأكبر من نوعه عالمياً في "منطقة 2071"، وذلك في إطار تعزيز شراكاتها العالمية الهادفة لإتاحة الفرصة أمام عشرات الشركات الناشئة المتخصصة في القطاعات التكنولوجية لتطوير مشاريعها وأفكارها المبتكرة وتقديمها للعالم انطلاقاً من دبي.

ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال شبكة عالمية تتيح لهم فرصة التواصل والعمل مع المؤسسات العالمية والشركات الاستثمارية والمختبرات التطبيقية والمؤسسات التعليمية والجامعات، إضافة إلى نخبة من الخبراء العالميين والمبتكرين والمستثمرين وصناع القرار.

ويستضيف برنامج "معهد فاوندر" العالمي لمسرعات الأعمال في دبي 25 شركة ناشئة ستعمل على تطوير مشاريع نوعية في 20 قطاعاً مستقبلياً تشمل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والعملات الرقمية، والتقنيات التعليمية والمالية والقانونية، والواقع الافتراضي، وعلوم البيانات، والاستدامة وإدارة الابتكار وغيرها. وتم اختيار هذه الشركات بعد عملية تقييم شاملة لأكثر من 300 طلب مشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت مها المزينة مدير "منطقة 2071" أن هذه الشراكة تشكل إضافة جديدة إلى مسرعات وحاضنات الأعمال الوطنية والعالمية التي تحتضنها مؤسسة دبي للمستقبل في منطقة 2071، انطلاقاً من دورها المحوري بتوفير الدعم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة وتعزيز مساهمتهم في تصميم وبناء المستقبل.

وقالت المزينة إن منطقة 2071 ستوفر الدعم للشركات الناشئة المشاركة في برنامج "معهد فاوندر" العالمي لمسرعات الأعمال، من خلال تقديم الخدمات اللازمة للبرنامج وتسهيل عقد فعالياته وجلساته، وتسهيل إمكانية الوصول لعدد من الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات لاستكشاف فرص التعاون المشترك، ودراسة سبل توظيف الأفكار التكنولوجية وتطبيقها على أرض الواقع.

من جهته، قال كاران ديب مدير "معهد فاوندر" في دبي، إن الشراكة مع منطقة 2071 تسهم بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي ودولة الإمارات والمنطقة واستقطاب مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة وإشراكها في عملية تصميم وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن رؤية "معهد فاوندر" تتمثل في دعم الموهوبين وأصحاب الأفكار المبتكرة من مختلف أنحاء العالم في إطلاق شركات ومشاريع جديدة قائمة على التكنولوجيا الحديثة لخدمة كافة مجتمعات العالم.

ويشهد برنامج "معهد فاوندر" العالمي لمسرعات الأعمال في دبي مشاركة 32 شخصا من مؤسسي 25 شركة ناشئة التحقت في البرنامج، إضافة إلى موجهين من مختلف أنحاء العالم والعديد من كبار مستثمري الشركات الناشئة ومدراء الشركات العالمية والجهات الحكومية، لتقديم الدعم والمساعدة رواد الأعمال المشاركين في البرنامج وتوجيههم نحو القطاعات الأكثر نمواً وبما يسهم بإيجاد حلول مبتكرة تلبي متطلبات المتغيرات العالمية المتسارعة.

وينظم البرنامج بدءاً من الشهر الحالي مجموعة متنوعة من ورش العمل والجلسات الافتراضية الخاصة للشركات الناشئة المشاركة لتبادل الخبرات وتعلم المهارات المستقبلية والاطلاع على أحدث التجارب العالمية والممارسات الناجحة في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وشهدت الجلسة التعريفية الأولى مشاركة ثلاثة خبراء عالميين هم ماريا باولا أوليفيرا الرئيس التنفيذي للابتكار في شركة إرنست ويونغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيرا فوتوجانسكي مستشار أول في /LEAD Ventures/، وكيتاكي شارما المؤسس والرئيس التنفيذي لـ /Algorithm Research/.

ويوفر معهد فاوندر /Founder Institute/ الذي يتخذ من وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له، أكبر برنامج لمسرعات الأعمال في العالم، ويتواجد في أكثر من 200 مدينة في مختلف القارات، وقد ساهم منذ عام 2009 بدعم أكثر من 4300 عضو بالبرنامج في جمع تسهيلات تمويلية تصل قيمتها الإجمالية لأكثر من 950 مليون دولار أمريكي لحاضنات أعمال عالمية مثل /Y Combinator/ و/Techstars/ و/Andreessen Horowitz/ لدعمهم في تأسيس أعمال وشركات جديدة وتطوير المنتجات والنماذج الأولية والدخول في عالم ريادة الأعمال.

الجدير بالذكر أن منطقة 2071 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تستضيف مجموعة متنوعة من ورش العمل وجلسات النقاش والاجتماعات والزيارات الميدانية، وتشهد إطلاق العديد من المنتجات والاستراتيجيات والابتكارات الجديدة، وتشكل بوابة عبور إلى الغد ومنصة لتطبيق نموذج دولة الإمارات في تصميم المستقبل من خلال مئوية الإمارات 2071.

كما تضم منطقة 2071 العديد من مختبرات تصميم المستقبل وتطوير الأفكار والتجارب والممارسات المبتكرة في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الطيران والتعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والصحة والخدمات اللوجستية.

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