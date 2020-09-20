صندوق سعودي يستحوذ على مستودع بدبي بقيمة 46 مليون درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة مشاركة المالية السعودية، مدير صندوق "مشاركة ريت"، عن إتمام جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بعملية استحواذ الصندوق، على أحد أكبر المستودعات في الشرق الأوسط للتخزين الذاتي، والذي يقع في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بقيمة إجمالية 46 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من نقل ملكية العقار لصالح الصندوق، وتم سحب قيمة الاستحواذ من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضافت أنه تم توقيع عقد إيجار طويل الأجل مع ("شركة الصندوق لخدمات التخزين الذاتي المحدودة") والمعروفة بالاسم التجاري "ذا بوكس سيلف ستورج"، والذي يبدأ في تاريخ 1 أكتوبر 2020 وينتهي في 30 سبتمبر 2045(25 سنة ملزمة قابلة للتمديد خمس سنوات إضافية) والمدة ملزمة بموجب شيكات مصرفية مسلمة مقدمًا من المستأجر، وتبلغ القيمة الإيجارية السنوية للعقار 4 ملايين درهم، مع زيادة في القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بنسبة 10%.

وأشارت إلى أن إتمام صفقة الاستحواذ تم بعد تعيينها لمكتب حسين لوتاه ومشاركوه -محامون ومستشارون قانونيون- وبعد تعاونها مع مجموعة من الشركات العقارية العالمية والشركات المحاسبية للوصول إلى أدق المعلومات والتفاصيل حول العقار والمستأجر والتأكد من سلامة جميع المستندات المقدمة.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي لهذا الاستحواذ إيجابيًا من خلال زيادة أرباح الصندوق وتقليل مخاطر انخفاض إيرادات الصندوق مستقبلًا، كما أن امتداد عقد الإيجار لفترة طويلة وإلزاميته سيكون له الأثر في تحقيق وفورات نقدية للصندوق.

كانت "مشاركة المالية" أعلنت في مايو الماضي بدء إجراءات استحواذ صندوق "مشاركة ريت" على عقار جديد يقع في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي وذلك بقيمة إجمالية قدرها 46 مليون درهم (47 مليون ريال).

و"مشاركة ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل تم إنشاؤه في المملكة العربية السعودية بموجب لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وتتنوع أصول الصندوق، الذي تأسس في الأول من أغسطس 2017، في قطاعات عقارية مختلفة مثل: السكنية، الصناعية والضيافة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز