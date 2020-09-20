القرية العالمية تتيح باقات كبار الشخصيات ابتداءً من 3 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تاريخ انطلاق مبيعات باقاتها لكبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد عند الساعة 10 صباحاً من يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020.

وسيتم توفير الباقات بكميات محدودة حتى نفاد الكمية، حيث يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء ما يصل إلى ثماني باقات، بعدما قررت القرية العالمية زيادة عدد الباقات التي يمكن شراؤها من قبل الضيوف لتعزيز تجاربهم خلال الموسم 25، أو تقديمها كهدايا للأصدقاء والأحبة.

وتتوفر الباقات في 3 فئات هي البلاتينية والذهبية والفضية، وجميعها توفر ذات الامتيازات ولكن بكميات مختلفة. ودعت القرية العالمية ضيوفها في جميع أنحاء الإمارات للاستفادة من المزايا الجديدة والمضافة التي توفرها لهم باقات كبار الشخصيات احتفالاً باليوبيل الفضي، والتي ستكون متاحة حصراً عبر موقع فيرجن ميغاستور الإلكتروني.

خدمات

وتأتي الشراكة الاستراتيجية مع فيرجين ميغاستور، في إطار سعي القرية العالمية لتوفير خدمات إلكترونية آمنة، بالتماشي مع الممارسات العالمية للحفاظ على التباعد الاجتماعي وتمكين الضيوف من اقتناء الباقات من راحة منازلهم.

وقالت خديجة خليفة، مدير إدارة أول للشؤون التجارية في القرية العالمية: نلتزم في القرية العالمية بتوفير تجارب استثنائية لضيوفنا، بدءاً من طرح باقات كبار الشخصيات للضيوف الذين يحرصون على زيارة القرية العالمية على نحو مستمر ووصولاً إلى جميع التجارب الثقافية والترفيهية التي نقدمها لهم خلال الموسم الجديد الذي ينطلق في 25 أكتوبر.

ونظراً للظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ورغم تعزيز القيمة المضافة والامتيازات التي تقدمها الباقات لمقتنيها، فقد حرصنا هذا الموسم على تخفيض أسعار الباقات لضمان سعادة ضيوفنا الأولياء.

كما قمنا، بفضل الاعتماد على الأنظمة الذكية، بتسهيل عملية الشراء عبر الإنترنت. ويسرنا التعاون مع فيرجن ميغاستور لتوفير الباقات حصرياً عبر الموقع الإلكتروني، ما يؤكد التزامنا بضمان أكبر قدر من الراحة لضيوفنا قبل الترحيب بهم في موسم اليوبيل الفضي للقرية العالمية.

وقال نسيم غريّب، مدير التسويق الإقليمي في فيرجن ميغاستور: يسعدنا مواصلة التعاون الاستثنائي مع القرية العالمية، ونتطلع للمشاركة في الموسم القادم بإيجابية كبيرة.

ورغم التحديات التي يشهدها العالم هذه السنة، إلا أننا في تذاكر فيرجن ميغاستور، مستمرون في بذل الجهود الهادفة لتحسين تجارب المستهلكين، عبر توفير حل رقمي لضيوف القرية العالمية لتمكينهم من شراء باقاتهم بكل راحة وسهولة من منازلهم.

باقات

وتتوفر الباقات في ثلاث فئات هي البلاتينية والذهبية والفضية، حيث توفر جميعها نفس المزايا ولكن بكميات متفاوتة، على أن تتوفر الباقات البلاتينية للبيع مقابل 5000 درهم للباقة الواحدة، مع تميزها عن غيرها من الفئات بتوفير موقف محجوز لصاحب الباقة في منطقة مواقف كبار الشخصيات.

بينما شهدت الباقات الأخرى تخفيضات خاصة لهذا الموسم، حيث يمكن الحصول على الباقة الذهبية مقابل 1800 درهم وعلى الباقة الفضية مقابل 1200 درهم، فيما تبلغ قيمة المزايا التي توفرها هاتان الباقتان 4050 درهماً و 3340 درهماً على التوالي.

تجدر الإشارة، إلى أن الوجهة في طور الاستعداد حالياً لانطلاق فعاليات موسمها الخامس والعشرين في 25 أكتوبر المقبل وسط تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية للحفاظ على أكبر قدر من الراحة والسلامة لضيوفها، مما أهّلها لاستلام ختم «دبي الضمانة» والذي يتم منحه بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري واقتصادية دبي وبلدية دبي، تتويجاً للجهود التي يبذلها قطاع الترفيه والتجزئة للحفاظ على سلامة مرتاديهم من الضيوف.

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