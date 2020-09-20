مطار أبوظبي يطلق مبادرة «الممر السريع لتحويل الرحلات»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق مطار أبوظبي الدولي، مبادرة جديدة لمسافري رحلات الترانزيت الدوليين، بهدف تقليص مدة التحويل بين الرحلات، من خلال تسريع إجراءات تحويل الرحلات بنسبة 27 %، وتوفير تجربة سفر مريحة.

وتتيح مبادرة «الممر السريع لتحويل الرحلات» الجديدة، لمسافري الترانزيت على متن الرحلات القادمة من وجهات محددة في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، إمكانية الاستفادة من عمليات الكشف الأمني الجديدة والمبسطة في مطار أبوظبي الدولي.

حيث سيتم بموجبها تسهيل رحلات المسافرين نحو وجهاتهم المقبلة. جرى تطوير وتنفيذ المبادرة، بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة البلديات والنقل، والإدارة العامة للجمارك ومطارات أبوظبي، والاتحاد للطيران ومطارات شريكة.

وقال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي: تأتي المبادرة في إطار الجهود الواسعة التي تتخذها مطارات أبوظبي، لدعم نمو رحلات السفر والنقل الجوي، لا سيما في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا». وذلك من خلال العمل على تسهيل عمليات النقل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز