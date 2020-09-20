«طيران الإمارات» تسير رحلة يومية ثانية إلى البحرين

المصدر: دبي - البيان

أكدت طيران الإمارات التزامها نحو البحرين بالإعلان عن تشغيل رحلة يومية ثانية إلى المملكة، ما سيوفر أمام العملاء السفر بين البحرين ودبي ومختلف محطات شبكة خطوط الناقلة، التي تغطي الآن أكثر من 85 وجهة. وسوف تعمل الرحلة اليومية الثانية بطائرات بوينج 777-300ER.

واعتباراً من 20 سبتمبر الجاري، ستغادر رحلة طيران الإمارات «إي كيه 837» مطار دبي الدولي في الساعة 9:45 صباحاً وتصل إلى البحرين في الساعة 10 صباحاً. وتقلع رحلة العودة «إي كيه 838» من مطار البحرين الدولي في الساعة 11:30 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 1:55 بعد الظهر.

والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات ومراكز الاتصال، أو عن طريق وكلاء السفر. ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد 19» يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

زوار

وتعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية. ففي 2019، استقبلت المدينة 16.7 مليون زائر واستضافت مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية والترفيهية.

وأصبحت دبي من أوائل مدن العالم التي تحصل على ختم «السفر الآمن» من مجلس السفر والسياحة العالمي، الذي صادق على التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة والفعّالة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسلامة زوارها.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد 19» مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020).

وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات.

ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ «كوفيد 19» أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.

سياسات الحجز

توفر «طيران الإمارات» سياسات الحجز الخاصة بطيران الإمارات المرونة والثقة للعملاء في التخطيط لسفرهم. ويمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات حتى 31 أغسطس 2020 للسفر حتى 30 نوفمبر 2020، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم بسبب القيود غير المتوقعة على الرحلات أو السفر المتعلقة بـ«كوفيد-19» أو عندما يحجزون تذكرة مرنة أو بالغة المرونة.

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