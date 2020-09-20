«رامادا داون تاون أبوظبي» يحصل على شهادة الأمان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حصل فندق رامادا داون تاون أبوظبي على شهادة الأمان «Go Safe» من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والتي تهدف للالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة في مختلف المرافق السياحية والمنشآت التجارية العاملة في أبوظبي.

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رامادا داون تاون أبوظبي: انطلاقاً من حرصنا على ضمان صحة وسلامة الضيوف والموظفين التي تعد أولوية قصوى بالنسبة لنا، بذل فريقنا جهوداً كبيرةً بالتعاون مع الجهات المختصة لاعتماد أفضل الإجراءات الوقائية في الفندق حيث تأتي شهادة الأمان لتؤكد على فعالية وكفاءة هذه الجهود وتطابقها مع أفضل معايير النظافة والسلامة المعتمدة.

وأضاف: تعتبر شهادة «Go Safe» المرجع الرئيسي في تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، عبر إرساء سلسلة من المعايير العالمية التي من شأنها ضمان صحة المجتمع.

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