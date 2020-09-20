«طيران الإمارات»: رحلة يومية ثانية إلى البحرين

المصدر: (دبي - البيان)

عززت طيران الإمارات خدماتها إلى البحرين، عبر إضافة رحلة يومية ثانية إلى المملكة، ما يعزز خدمات السفر بين دبي والبحرين، ومختلف محطات شبكة خطوط الناقلة، التي ارتفعت لأكثر من 85 وجهة.

وسوف تخدم الناقلة الرحلة اليومية الثانية بطائرات بوينغ 777-300ER، واعتباراً من اليوم ستغادر رحلة طيران الإمارات «إي كيه 837» مطار دبي 9:45 صباحاً، لتصل إلى البحرين 10 صباحاً، وتقلع رحلة العودة «إي كيه 838» من مطار البحرين 11:30 صباحاً إلى دبي 1:55 بعد الظهر. والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات، ومراكز الاتصال.

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