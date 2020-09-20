«إيكونومست»: انتعاش مشروعات «أدنوك»

المصدر: (دبي - البيان)

رصدت مجلة «إيكونومست» البريطانية نشاطاً ملحوظاً من جانب شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وانتعاشاً لافتاً في مشروعاتها خلال الفترة الأخيرة.وأصدرت وحدة «إيكونومست انتيليجانس» التابعة للمجلة، أمس، تقريراً عن نشاط «أدنوك» وتحركاتها الأخيرة التي وصفها التقرير بالمكثفة.

وذكر التقرير أن الشهر الجاري تحديداً شهد عودة قوية للشركة إلى المشروعات والصفقات في ظل التعافي الجزئي لسوق النفط العالمية موضحاً أن الشركة كانت قد أصدرت في منتصف مارس الماضي تعليمات إلى شركات المقاولات التي تتعامل معها بخفض الكلفة، كما أمرت أيضاً بالتوقف عن تنفيذ المشروعات الكبرى، بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كوفيد 19» . وأوضح أن الوضع بدأ يتغير تدريجياً إلى الأفضل، بعد رفع القيود التي كانت مفروضة على الحركة في دول العالم في إطار الجهود الرامية لاحتواء الجائحة.

وتتبع التقرير أبرز المشروعات التي أعلنت «أدنوك» عن البدء في تنفيذها وأيضاً العقود التجارية التي أرستها منذ مطلع الشهر الجاري. وأفاد التقرير بأن «أدنوك» تلقت في السادس من الشهر الجاري العطاءات التجارية لتطوير حقل «دلما» موضحاً أن الشركة أن تستهدف أن ينتج الحقل 350 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً 2024.

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