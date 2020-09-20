دبي تتأهب لعودة سياحة الرحلات البحرية

المصدر: دبي- سيد صالح

تستعد دبي لعودة قوية لموسم الرحلات البحرية، بدءاً من أواخر الشهر المقبل. وبحسب تصريحات محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة مراسي «بي آند أو»، التابعة لـ «مجموعة موانئ دبي العالمية»، المدير التنفيذي لـ «ميناء راشد»، فإنه من المنتظر أن يستقبل الميناء في أواخر أكتوبر المقبل، أول سفينة رحلات بحرية بعد تفشي «كورونا».

وأكد أن الميناء قد اتخذ كافة الاحتياطيات والتدابير الاحترازية، التي من شأنها ضمان الحفاظ على صحة وسلامة السياح القادمين في جولات بحرية إلى دبي، وأيضاً أفراد أطقم الخدمة على متن السفن التي ستقلهم إلى الإمارة، ومن قد يتصل بهم.

وقال المناعي: «إننا نرصد الموقف عن كثب، ونثق في قدرتنا على تأمين صحة وسلامة زوارنا، موضحاً أن علاقاتنا الطويلة بخطوط الرحلات البحرية، وأيضاً علاقاتنا المفيدة للطرفين مع الأطراف ذات الصلة حول العالم، جعلتنا في وضع جيد، يتيح لنا إيجاد أفضل الحلول، لضمان تدفق السياحة واستمرارية الأعمال في دبي». وتستقبل دبي كل عام نحو 500.000 من السياح القادمينعلى متن سفن الرحلات البحرية.

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