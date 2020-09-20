380 مليوناً التبادل التجاري بين دبي وفنلندا في 6 أشهر

المصدر: دبي-البيان

بحث أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي مع هانو ماكينين المدير العام للجمارك الفنلندية، مستجدات «كورونا» والإجراءات المتخذة للحماية من الجائحة مع الاستمرار في تيسير حركة التجارة العالمية، كما تناول الاجتماع الذي حضره خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، سبل تعزيز التبادل التجاري بين دبي وفنلندا والتعاون المشترك بين الجانبين.وسجلت قيمة تجارة دبي الخارجية مع فنلندا 380.3 مليون درهم خلال النصف الأول، بواقع 355.3 مليون درهم واردات، و5.5 ملايين درهم صادرات، و19.4مليون درهم إعادة تصدير.

وأكد أحمد محبوب مصبح أن جمارك دبي تمكنت من تلبية متطلبات الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للمتعاملين من مختلف الدول مع النجاح المميز الذي حققناه في تطبيق نظام العمل عن بُعد في مواجهة التحديات التي نجمت عن الجائحة.

وقال:" سجلت تجارة دبي الخارجية من المواد الغذائية نحو 32 مليار درهم، فيما بلغت قيمة تجارة الأدوية والمعدات الطبية والوقائية لنفس الفترة 12.4 مليار درهم بكمية 79.8 ألف طن".

وفي ختام اللقاء وجه مدير جمارك دبي الدعوة لنظيره الفنلندي للمشاركة في المؤتمر والمعرض الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد في فبراير 2021.

تحفيز التجارة

أثنى هانو ماكينين على إجراءات ضمان استمرارية الأعمال ودعم وتحفيز التجارة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم ككل، وعبر عن شكره وامتنانه لجمارك دبي على التسهيلات التي تقدمها لحركة البضائع العابرة أو المصدرة من دبي قاصدة فنلندا مشيداً بدور دبي كمركز عالمي رئيسي لحركة التجارة الدولية.

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