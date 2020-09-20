«أدنيك» تستحوذ على معرض «آيسنار - أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، إحدى الشركات التابعة لشركة «القابضة» موافقتها على الاستحواذ على المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار - أبوظبي)، الحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صناعة المعدات والأجهزة الأمنية والأدوات والتقنيات التي تعزز السلامة والأمن ودرء المخاطر وسرعة الاستجابة، ليصبح جزءاً من مجموعة المعارض الدولية التي تنظمها الشركة.

يأتي هذا الاستحواذ بموجب اتفاقية أبرمتها «أدنيك» مع شركة ريد للمعارض، بهدف ترسيخ مكانتها نحو ريادة قطاع سياحة الأعمال، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي ودولي في العديد من القطاعات الاستراتيجية. كما تؤكد هذه الخطوة التزام «أدنيك» بإقامة المعارض والمؤتمرات الرائدة عالمياً والتي تتماشى مع رؤية وخطة إمارة أبوظبي المستقبلية.

وأوضحت «أدنيك» أن هذا المعرض يعزز من محفظة الفعاليات النوعية التي تنظمها الشركة، وعلى رأسها معرضا ومؤتمر الدفاع الدولي «أيدكس» والدفاع البحري «نافدكس»، ومعرضا الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» والمؤتمر المصاحب لهما، ومعرض سيال الشرق الأوسط، ومعرض أبوظبي الدولي للقوارب.

ويشكل «آيسنار» منصة مثالية تستعرض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية الرائدة، وتعزيز العلاقات والأعمال التجارية للشركات العاملة في القطاعات المتنوعة.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنيك" والشركات التابعة لها: تواصل أدنيك سعيها نحو ترسيخ مكانتها في قطاع سياحة الأعمال، وتعزيز مساهمتها في دعم اقتصاد أبوظبي بما ينسجم مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأضاف: نسعى إلى تنظيم الدورة الأولى من المعرض تحت مظلة «أدنيك» في مطلع فبراير 2022، وبهدف البناء على النجاحات السابقة التي تحققت خلال السنوات الماضية، حيث سنعمل على تطويره وتعزيز حضوره ليظهر بالمستوى الذي يليق بمكانة وسمعة الإمارات في مجال قطاع المعارض الدولية.

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