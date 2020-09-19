«إكسبو الشارقة» يختتم اليوم التخفيضات الكبرى على الإلكترونيات

المصدر: الشارقة-البيان

تختتم في مركز إكسبو الشارقة، اليوم، التخفيضات الكبرى على الإلكترونيات، التي انطلقت أول من أمس الخميس في معرض «إكسبو للإلكترونيات».

وذلك بعد أن استأنف المركز باكورة فعالياته مع استكمال استعداداته كافة، تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لإعادة عمل المعارض والمؤتمرات التي تقام تحت مظلة وإشراف وإدارة المؤسسات والقطاعات الحكومية في إطار العودة التدريجية للأنشطة والفعاليات في الإمارة، مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية المطبقة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد الاتحادية منها والمحلية.

ويقدم المعرض الذي يفتتح أبوابه يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى السابعة مساء تشكيلة واسعة ومتنوعة من العروض الحصرية والمنتجات عالية الجودة، بخصومات كبيرة منها ما يصل إلى سعر المصنع، كما يضم باقة واسعة من كبرى العلامات التجارية في الإلكترونيات مثل سامسونغ، وفوجي، وإيفولي، وجنرال إلكتريك، وستار سات، وهوستون، وبومباني، وغيرها.

وأكد المركز أن المعرض يعد فرصة للشركات العارضة لتعزيز تواصلها مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، لتعزيز حركة المبيعات بعد تأثرها بالجائحة كما يشكل المعرض الوجهة الأمثل للعائلات الراغبين بإعادة تجديد أدواتهم المنزلية من خلال أحدث التقنيات الالكترونية التي تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية العالمية وبأسعار تنافسية.

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