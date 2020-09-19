دبي تنافس أعرق مدن العالم كوجهة عالمية شهيرة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد موقع Hand Luggage Only أن دبي تطورت في فترة زمنية قصيرة بحيث أصبحت تنافس الآن بعضاً من أعرق مدن العالم كوجهة عالمية شهيرة بفضل مزيجها الضخم من مراكز التسوق والعمارة وناطحات السحاب العملاقة والمواقع التاريخية، وهي تعج بالكثير من الأماكن التي يمكنك زيارتها، وهو أمر خلاق في حال الرغبة في قضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة، أو حتى رحلة أطول إلى المنطقة.

وقال الموقع اللندني إن دبي قامت بشكل أساسي على مبدأ خلاق يتمثل في توفير جميع أسباب الراحة والترفيه والمتعة والمرح التي يصبو إليها الجميع. مهما اتسعت رقعة البحث، حتى فرصة التزلج بدرجة حرارة 40 مئوية بالخارج.

وسلط التقرير الضوء على بعض من معالم المدينة الأشهر عالمياً وعلى رأسها برج خليفة الذي يقف شامخاً فوق أفق دبي الشاهق، مشكلاً معلماً وطنياً يبلغ ارتفاعه المذهل 828 متراً، قائلاً إن الهندسة المعمارية لهذا المبنى هي إنجاز هندسي حقيقي، مضيفاً إن منصة المراقبة في الطابق 124 تعد ضرورة مطلقة توفر إطلالات لا مثيل لها على المدينة، إضافة إلى ذلك، فإن الحدائق المحيطة هي متعة مطلقة للتجول فيها.

وأضاف التقرير إن دبي تشتهر بفرص التسوق وهندستها المعمارية التي تقدر بملايين الدولارات، ويعد مول دبي تتويجاً لكل ذلك. فداخل هذا المركز التجاري الواسع الذي تم تشييده لهذا الغرض يوجد العديد من متاجر المصممين والأروقة والمطاعم وحتى حلبة للتزلج على الجليد ومجمع سينمائي. وعلى خطاه يقف برج العرب، حيث يبلغ ارتفاعه 321 متراً ويقع على ساحل دبي.

إضافة إلى ذلك، إنه أحد الأماكن التي يجب زيارتها بدبي. بعد كل هذا، إنه أشبه بتمثال الحرية في دبي.

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