الدولة تقود المنطقة في استدامة الأعمال التجارية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الإمارات تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المساعي الرامية لضمان مستقبل مستدام للأعمال التجارية وللنشاط الاقتصادي بصفة عامة.

وتناول التقرير الجهود التي تستهدف بناء اقتصاد مستدام في المنطقة، وأكد أن الإمارات تبرز كأوضح وأفضل النماذج في هذا الشأن، وهو ما يتضح من واقع عدة مبادرات وإنجازات وصفها بالرائدة.

واستعرض التقرير هذه المبادرات، فذكر أن من ضمنها تَبَني الإمارات لاستراتيجية وطنية تهدف إلى نشر التعاملات الرقمية باستخدام التقنية غير الورقية، والمعروفة باسم «بلوك تشين» في كافة الإدارات، الهيئات والمصالح الحكومية بالدولة.

وأضاف التقرير أن دبي تحديداً أطلقت في هذا الشأن استراتيجية تُعرَف باسم «استراتيجيات دبي للمعاملات اللاورقية 2021»، والتي تهدف إلى تحويل حكومة دبي إلى حكومة غير ورقية بالكامل بحلول عام 2021.

وتطرق التقرير إلى باقي المبادرات، فذكر أن دبي أطلقت مبادرة «دبي الذكية»، والتي تهدف إلى جعل دبي أذكى وأسعد مدن العالم. وأوضح التقرير أن الاستدامة ومكافحة التغير المناخي تضطلعان بجانب كبير في تنفيذ هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.

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