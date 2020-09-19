الإمارات الأولى إقليمياً في الاستثمار السياحي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها الوجهة الأولى من حيث الاستثمار الرأسمالي وخلق فرص العمل في قطاع السياحة، مستحوذة على أكثر من ربع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر السياحي في المنطقة بين عامي 2015 و2019، وفق تقرير «الاستثمار السياحي 2020.. اتجاهات الاستثمار في المشاريع العالمية الجديدة في السياحة»، الصادر مؤخراً عن مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي إنتلجانس».

وبحسب التقرير، فقد تم الإعلان بين عامي 2015 و2019، عن 281 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر السياحي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أدى إلى توليد أكثر من 23.1 مليار دولار من الاستثمارات الرأسمالية وخلق أكثر من 41000 وظيفة من ضمنها 79 مشروعاً في الإمارات.

وتطرق التقرير إلى نسبة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر السياحي الشرق الأوسط وأفريقيا بين عامي 2015 و2019 موضحاً أنها بلغت 28.11 % في الإمارات و8.4 % في السعودية و7.8 % في المغرب و6.41 % في مصر و3.20 % في تنزانيا و2.85 % في تونس و2.85 % في الأردن و2.49 % في عمان.

ووفقًا لبيانات عام 2020 من مجلس السفر والسياحة العالمي، تمثل عائدات السياحة أكثر من 11 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، والسعودية 9.5 % والمغرب 12 %.

وكشف التقرير أن 2019 كان أفضل عام في المنطقة بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السياحة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر السياحية المسجلة في عام 2019 بنسبة 55.2 % عن عام 2018، وزاد الاستثمار الرأسمالي بنسبة 46.6 % والوظائف بنسبة 63 %.

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