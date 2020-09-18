«موانئ دبي » توزع أرباح سندات بالدولار والاسترليني واليورو

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أقرت شركة «موانئ دبي العالمية المحدودة» التوزيع الدوري للأرباح المستحقة على السندات الصادرة عنها بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، وفائدة تبلغ 5.625% ويحلّ أجل استحقاق سدادها في 2048.

وبحسب الإفصاح الذي نشرته الشركة أمس على موقع «ناسداك دبي»، تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأرباح 36.562.500 دولار، وستقوم الشركة بتوزيعها على حاملي الصكوك المذكورة أعلاه، في تاريخ 25 من سبتمبر 2020.كما أقرت الشركة التوزيع الدوري للأرباح المستحقة على السندات الصادرة عنها بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون جنيه استرليني، وفائدة تبلغ 4.250% ويحلّ أجل استحقاق سدادها في 2030.

وأقرت الشركة أيضاً التوزيع الدوري للأرباح المستحقة على السندات الصادرة عنها بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون يورو، وفائدة تبلغ 2.375% ويحلّ أجل استحقاق سدادها في 2026.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز