طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى أنغولا أول أكتوبر

المصدر: دبي-البيان

توقعت طيران الإمارات أن تتسع شبكة خطوطها في أفريقيا لتغطي 15 محطة مع إعلان استئناف خدمة لواندا عاصمة أنغولا اعتباراً من 1 أكتوبرالمقبل.

وتمضي الناقلة قدماً في إعادة بناء شبكتها عبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

وسوف تشغل طيران الإمارات بين دبي ولواندا رحلة أسبوعية في البداية أيام الخميس، حيث ستغادر الرحلة «إي كيه 793» مطار دبي في الساعة 9:45 صباحاً وتصل إلى لواندا في الساعة 2:30 بعد الظهر. وتقلع رحلة العودة «إي كيه 794» من مطار لواندا في الساعة 6:25 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 5:10 من صباح اليوم التالي. (بالتوقيت المحلي لكل من الإمارات وأنغولا).

ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي والإمارات قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه. كما ينبغي على المسافرين إلى الدار البيضاء الامتثال لمتطلبات دخول المملكة المغربية حتى يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر المقبل.

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