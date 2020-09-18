«دبي للسلع المتعددة» يدشن أولى فعالياته التعريفية للشركات

المصدر: دبي- البيان

عقد مركز دبي للسلع المتعددة، عبر الإنترنت أولى فعالياته التعريفية بين الشركات، بالتعاون مع «إنوواي»، وهي منصة صينية أسستها حكومة بكين وهايديان، واحتضنت بنجاح أكثر من 3841 شركة ناشئة، وجمعت إجمالي 41.8 مليار درهم، بهدف تسليط الضوء على فرص التقنية والابتكار، التي تقدمها دبي لرواد الأعمال الصينيين.

وشهدت الفعالية انضمام شركات إماراتية ومبتكرين صينيين في تعاون هو الأول بين المركز والمنصة، عقب توقيع مذكرة التفاهم بينهما في شهر مايو الماضي. وستفتح «إنوواي» مكاتب لها في المستقبل القريب في مجتمع أبراج بحيرات جميرا التابعة للمركز.

وسلط الحدث الضوء على الفرص الاستثمارية عند تأسيس شركة في المركز للعديد من الشركات المدعوة من قبل «إنوواي»، بما في ذلك الشركات الخمس، التي تتجاوز قيمة رأس مالها المليار دولار، وهي بيجين نوبوك إديوكيشن تكنولوجي، وميغافي، وتيرمينوس تكنولوجي، وكوانزو هونكيو ساينس آند تكنولوجي، ونيولكس تكنولوجي.

كما قدم المركز مزيداً من التفاصيل حول كيفية تأسيس الأعمال في المركز التكنولوجي في أبراج بحيرات جميرا.

دبي والابتكار

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في المركز: «دبي والابتكار وجهان لعملة واحدة؛ فهو جزء أساسي من ثقافة وأسلوب حياة هذه المدينة، وهذا يوفر بيئة تقدمية وديناميكية لأصحاب الإمكانات. باعتبارها واحدة من أكثر المدن الحيوية في العالم، تعد دبي الوجهة المثالية للشركات الصينية الراغبة في توسيع عملياتها في الشرق الأوسط وغيره. والشراكة ستكون بمثابة منصة انطلاق للشركات الناشئة ورواد الأعمال الصينيين، الذين يسعون إلى تغيير المستقبل».

وأضافت: «خلال السنوات الماضية، نجح المركز في تأسيس بيئة حاضنة للابتكار، من شأنها أن تمكّن مثل هذه الشركات من تحقيق النمو والازدهار».

مساعدة الشركات

وقالت ني ليكسيا، المدير العام لشركة «إنوواي»: «ستؤسس إنوواي مكتباً لعملياتها في المركز لتعزيز جهود الابتكار وتوطيد علاقات التعاون بين الجانبين.

ولعبت الشركة دوراً فعالاً في مساعدة شركات التكنولوجيا الصينية على تأسيس مقرات لأعمالها في دولة الإمارات، كما ساعدت شركات التكنولوجيا الإماراتية على إنشاء مقرات لها في منطقة زونغوانكون للابتكار. وقد نجحنا حتى الآن بتسهيل بناء علاقات تعاون بين أكثر من 50 شركة صينية وعربية».

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