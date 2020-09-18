«دبي التجاري» أول مركز معارض بالمنطقة ينال اعتماد السلامة

المصدر: دبي- البيان

منحت شركة بيرو فيريتاس لخدمات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، مركز دبي التجاري العالمي، اعتماد السلامة والصحة، ليصبح بذلك أول مركز للمؤتمرات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط، يحصل على هذه الشهادة، التي تؤكد التزام المركز بتطبيق أعلى المعايير العالمية الممكنة لضمان سلامة وصحة الزائرين.

ويوفّر الاعتماد تقييماً مستقلاً للإجراءات الوقائية المرتبطة بالعمليات والأنظمة والضوابط التي تم تنفيذها في مجال الصحة والسلامة والنظافة، قبل إعادة افتتاح المباني والمرافق التجارية. ويتّبع المركز القواعد الإرشادية الصادرة عن حكومة دبي، لاستئناف إقامة الفعاليات بأمان، ويشمل ذلك تطبيق مجموعة من القيود المتعلّقة بسعة المركز، والتباعد الاجتماعي، والتعقيم الدوري للمركز.

ويواصل مركز دبي التجاري العالمي، اتّباع التحديثات التي تصدرها السلطات والهيئات الحكومية والصحية ذات الصلة، لضمان صحة وسلامة الزوّار، بينما يعزّز الاعتماد، التزام المركز باستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات بشكل مسؤول.

والاعتماد جزء من مجموعة حلول «إعادة استئناف أعمالك»، وهي مجموعة من الحلول التي تلبّي احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية التي تعيد استئناف أعمالها. ويخاطب البرنامج المخاطر الخاصة بكل الأماكن التي يعيش ويعمل بها الأفراد، وذلك من خلال تدريب الفرق بكفاءة عالية، على ممارسات النظافة الجيدة، والتأكّد من وضع الإجراءات الوقائية بشكل صحيح، وتنفيذها بشفافية.

ويبرز حصول المركز على الاعتماد تنفيذه أعلى معايير السلامة الدولية، وتسريع الزخم الذي تدفع به دبي لإعادة فتح العديد من القطاعات الاقتصادية، واستقبال المسافرين الدوليين من قطاع الأعمال.

وقال ماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات، في مركز دبي التجاري العالمي: «اعتماد بيرو فيريتاس، يعكس التزام المركز بأعلى معايير النظافة العالمية، إذ يطبق المركز أفضل معايير الصحة والسلامة لجميع العاملين والمقيمين والزوّار.

وبدأ المركز باستقبال الزوّار بنجاح في الفعاليات والمؤتمرات التي قام باستضافتها»، ويلتزم المركز بتقديم أفضل معايير الصحة والسلامة الدولية للفعاليات التي يستضيفها على أرض مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى تطبيق معايير السلامة الخاصة بالمركز نفسه.

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