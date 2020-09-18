تخفيضات كبيرة بمهرجان دبي للمفروشات

المصدر: دبي - البيان

يعود مهرجان دبي للمفروشات الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في دورته الثانية خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر بمراكز التسوق وصالات المفروشات بمختلف أنحاء دبي.

وتشارك في المهرجان مجموعة من أشهر متاجر التجهيزات والمفروشات المنزلية في دبي، بما في ذلك دانوب هوم ومؤسسة السالم لتجارة السجاد ويونايتد فرنتشر وميني سو ومود وبوتري بارن وبوتري بارن كيدز ووست إلم وحول الإمارات للمفروشات المنزلية وذا ون، حيث تقدم تخفيضات تصل حتى 70% على تشكيلة المفروشات والأدوات والإكسسوارات المنزلية، وغيرها الكثير من العروض التي تستمر طيلة فترة المهرجان.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تأتي نسخة هذا العام من مهرجان دبي للمفروشات في وقت مثالي لتلبية رغبة العملاء في تجديد ديكورات منازلهم بعد فترة العمل من المنزل. ويتيح المهرجان للزوار والمقيمين فرصة الاستمتاع بتخفيضات وعروض ترويجية وفعاليات ترفيهية استثنائية، وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ومجموعة من أشهر العلامات التجارية في قطاع المفروشات إقليمياً وعالمياً.

ويأتي المهرجان تعزيزاً لمكانة دبي كوجهة إقليمية رائدة لمهرجانات التجزئة التي تستقطب المتسوقين من داخل الدولة وخارجها، حيث نجحت الدورة الافتتاحية العام الماضي في ترسيخ مكانتها بين فعاليات قطاع التجزئة في دبي. ومن المتوقع أن يحقق المهرجان المزيد من النجاح خلال دورة 2020.

فعاليات

وتتضمن الفعاليات عرضاً رائعاً للألعاب النارية في فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول في 24 سبتمبر الساعة 9 مساءً، وتستضيف مراكز ووجهات التسوق والمتاجر مجموعة كبيرة من عروض تسوق واربح الترويجية المتاحة أمام السكان والزوار خلال الفعالية.

وتشمل العروض الترويجية هدية تسوق واربح للحصول على فرصة لإعادة تجديد مفروشات الغرف بقيمة 20 ألف درهم من متجر ذا ون في مول الإمارات، و17 فرصة لتجديد مفروشات الغرف بقيمة 5 آلاف درهم لكل رابح من متاجر هوم سنتر بدبي.

، إضافة إلى فرصة لتجديد الغرف والحدائق من دانوب هوم. كما تتضمن قائمة عروض المهرجان عرض استبدال وتجديد الأثاث والمفروشات مع تخفيضات بقيمة 25 % على المفروشات الجديدة في متاجر هوم بوكس بالإضافة إلى 5 فرص لتجديد مفروشات الغرف. كما تقدم ايكيا فرصة ربح واحدة من 10 قسائم بقيمة 10 آلاف درهم، قابلة للاستبدال بقطع منزلية خلال المهرجان.

ويتضمن المهرجان العديد من الحوارات وورش العمل المجانية التي يقدمها خبراء التصميم الداخلي ومستشارو تصميم الحدائق في دراجون مارت خلال فترة المهرجان، فيما يستقبل نخيل مول فعالية «إكسبرت توكس» التفاعلية في 24 سبتمبر و1 و8 أكتوبر.

نصائح احترافية

ويقدم المهرجان عرض تسوق واشحن دون حدود من المتجر إلى باب المنزل، الذي يتيح أسعاراً رائعة على خدمات الشحن حول العالم. بينما يقدم خبراء تنظيم المنازل من ديكلتر مي وبريذينج روم تخفيضات مجزية على كافة خدمات تنظيم المنزل المميزة، كما تقدم شركة سارة جونستون كونسلتانسي الاستشارية نصائح احترافية تلائم جميع المنازل في مجال إعادة التصميم والمفروشات المنزلية والتزيين.

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