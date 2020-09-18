4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع المنقضي 4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 742 مبايعة، بقيمة 1.63 مليار درهم، منها 133 مبايعة للأراضي بقيمة 779.55 مليون درهم، و609 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 855.02 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 110 ملايين درهم، في منطقة النهدة الثانية. وتصدرت ند الشبا الثالثة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة، بقيمة 38 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم، بمنطقة برج خليفة، كأهم المبايعات. وتصدرت الحبية الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 151 مبايعة، بقيمة 205 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات 2.16 مليار درهم، منها 150 رهن أراضٍ بقيمة 1.95 مليار درهم، و152 رهن فلل وشقق بقيمة 209.43 ملايين، أهمها بمنطقة أم هرير الثانية، بقيمة 836 مليون درهم، ورهن في المركاض بقيمة 468 مليون درهم.

وأما الهبات، فشهدت تسجيل 93 هبة، بقيمة 217.46 مليون درهم، أهمها بمنطقة مدينة المطار، بقيمة 28 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، بقيمة 20 مليون درهم.

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