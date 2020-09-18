محطة طاقة شمسية على مرآب السيارات وأسطح النابودة للسيارات

المصدر: دبي- البيان

نجحت شركة «يلو دور انيرجي»، المزودة لحلول الطاقة المستدامة للشركات ومقرها الإمارات في تشغيل محطة طاقة شمسية مثبتة على مرآب السيارات والأسطح لشركة النابودة للسيارات.

بسعة قصوى تبلغ 3.1 ميجاوات في مدينة دبي الصناعية، ومن المتوقع أن تولد المحطة المثبتة على مرآب السيارات والأسطح نحو 4620 ميجاوات - ساعة من الطاقة النظيفة خلال السنة الأولى من التشغيل، أي ما يعادل تقليل 2000 طن من انبعاثات الكربون سنويًا. وتغطي المحطة المثبتة على مرآب السيارات 747 مكانًا مخصصًا لوقوف السيارات.

وتتألف كل من محطة الطاقة الشمسية المثبتة على مرآب السيارات ومحطة الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح معًا من أكثر من 11000 لوح شمسي وتمتد على مساحة 35000 متر مربع، وستلبي 90 % من احتياجات الطاقة في المنشأة وستساعد شركة النابودة للسيارات على خفض تكلفة استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

وقال سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية: فخورون باستمرار النابودة للسيارات بإيلاء الممارسات المستدامة الأولوية دائماً، ونشجع جميع الشركات العاملة في دبي الصناعية وخارجها على أن تحذو حذوها وتشارك بصنع مستقبل أكثر استدامة في دبي والدولة عموماً.

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