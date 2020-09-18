«بروج» تنتج صنفاً خاصاً من البولي بروبيلين لتصنيع كمامات الوجه

المصدر: أبوظبي - البيان

قامت شركة بروج للبتروكيماويات بإنتاج كمية من مادة HH450FB، وهي من الأصناف الخاصة من منتجات الشركة من حلول البولي بروبيلين المصنعة في الإمارات، حيث قامت بروج بتطويرها بالتعاون مع شركة بورياليس لاستخدامها في تصنيع كمامات الوجه.

وقال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا في بروج: مع ارتفاع الطلب العالمي على كمامات الوجه، يسرنا أن نوفر الدعم اللازم لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط من خلال إنتاجنا لمواد مبتكرة تستخدم في تصنيع كمامات الوجه.

ويتم إنتاج هذا الصنف الجديد من البولي بروبيلين محلياً في مجمع بروج للبتروكيماويات في الرويس ومن ثم يتم تزويده إلى العملاء في الإمارات الذين يقومون بدورهم في استخدامه لإنتاج القماش الذي يدخل في صناعة كمامات الوجه، كما تدخل هذه المادة في صناعة أنواع أخرى مختلفة من كمامات الوجه للاستخدامات الطبية في المستشفيات وكذلك في تصنيع أغطية الأسرة وأنواع من معدات الحماية الشخصية ذات الاستعمال الواحد.

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