«النقد العربي» يُوصي بتخفيض القروض المتعثرة

المصدر: (أبوظبي-البيان)

أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول «محددات نسبة القروض غير العاملة في القطاع المصرفي في الدول العربية»، تهدف إلى إلقاء الضوء على محددات جودة الأصول كونها أحد المؤشرات المهمة للمتانة والسلامة المصرفية، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأوصت الدراسة بالعمل على الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي، ما يؤثر بشكل إيجابي على تخفيض القروض المتعثرة.

كما أكدت أهمية تعزيز إدارة مخاطر الائتمان وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي، حيث من المتوقع أن يسهم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في تعزيز إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي، كما أوصت ببناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي.

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