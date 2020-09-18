«طاقة المغرب» تطرح سندات خاصة بـ 1.08 مليار

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن واحدة من أكبر عمليات طرح السندات الخاصة في المملكة المغربية للعام الجاري، ما يعزّز مكانة الشركة في سوق الطاقة المغربي.

حيث توفّر الشركة التابعة لها، «طاقة المغرب»، أكثر من 40 % من احتياجات البلاد من الكهرباء، وتمّت الصفقة لدى انتهاء شركة «طاقة المغرب»، من إصدار حزمة من السندات، من خلال اكتتاب خاص بقيمة 1.08 مليار درهم، ما يعزّز قاعدة تمويل «طاقة المغرب».

وشهد الاكتتاب في طرح السندات، إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين المؤهلين، ما أتاح للشركة فرصة لتعزيز هيكل رأس المال، وتأمين المزيد من القيمة لمساهميها. كما نتج عن الصفقة، تخفيض في تكلفة الديون بنسبة تزيد على 20 %، وتمديد تاريخ استحقاق الدين بمقدار 11 عاماً، حتى مارس 2038.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «عمليّة الطرح تدل على الدور الحيوي الذي تلعبه أعمال توليد الطاقة في مجموعة «طاقة»، ضمن استراتيجيّتنا للنمو على الصعيد العالمي، وأثبتت «طاقة»، نفسها، كشريك موثوق في قطاع المرافق في المغرب، وذلك من خلال سجلها الحافل، المتمثل بنجاحها في تلبية جزءٍ كبير من الطلب المتزايد على الطاقة في تلك الدولة.

واستناداً إلى قدراتنا التنافسية العديدة، كنطاق عملنا الواسع، واستجابتنا السريعة لمتطلبات السوق، وقدراتنا المالية الكبيرة، فإن «طاقة»، ستواصل مسيرتها نحو تحقيق النمو، مستفيدة من انتشار محفظة أعمالنا العالمية الحالية، إلى جانب توجيه المجموعة نحو الاستفادة من الفرص التي ستثمر عن تحقيق القيمة لصالح مساهمينا وشركائنا وعملائنا، والمجتمعات التي نستثمر وننشط فيها».

ويأتي إصدار السندات، بعد منح «طاقة المغرب» خيار تمديد اتفاقية شراء الطاقة بين «طاقة المغرب»، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة، لمدة 17 عاماً إضافية، وذلك للوحدات 1 - 4 من محطة الجرف الأصفر للطاقة، وبالتالي، تعزيز القيمة، من خلال تمديد فترة سداد الدين. وتولِّد محطة الجرف الأصفر للطاقة، 2056 ميغاواط من الكهرباء، لتلبية أكثر من 40 % من احتياجات المملكة من الكهرباء، وبما يخدم حوالي 18 مليون مستخدم سنويّاً.

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