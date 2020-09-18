«إيني» تقترح بناء مصافي تكرير حيوية بأبوظبي

المصدر: (ميلانو - رويترز)

قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية إن الشركة اقترحت بناء مصافي تكرير حيوية في أبوظبي.

وتركز الشركة الإيطالية على تطوير تكنولوجيا جديدة صديقة للبيئة في السنوات القليلة الماضية إذ تكثف استعداداتها لمستقبل خال من الكربون. وقال ديسكالزي في مؤتمر عبر الإنترنت: «التكنولوجيا أصبحت ورقة تفاوض للتحدث بلغة مختلفة في مجالات النفط والغاز».

وأبرمت «إيني» في الآونة الأخيرة سلسلة من اتفاقات النفط والغاز في أبوظبي، من بينها شراء حصة 20 % في «أدنوك للتكرير».

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