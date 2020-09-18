أحمد جلفار عضواً منتدباً لـ «دو» والحساوي مديراً تنفيذياً بالإنابة

المصدر: (دبي - وائل اللبابيدي)

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن خروج يوهان دينلند من منصبه وتعيين عضو مجلس إدارتها أحمد عبدالكريم جلفار، أحد الكفاءات الوطنية المتميزة في قطاع الاتصالات، عضواً منتدباً، وفهد الحساوي مديراً تنفيذياً بالإنابة. وكان جلفار عضو مجلس إدارة «دو» منذ 2018، وشغل عدة مناصب في قطاع الاتصالات منها الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بين 2011 و2016، والرئيس التنفيذي للعمليات بين 2006 و2011، والمدير العام بالإضافة إلى العديد من المناصب الإدارية والفنية الأخرى.

ويشغل فهد الحساوي منصب الرئيس التنفيذي بقطاع العمليات والشؤون التجارية في «دو» منذ أغسطس 2020، وهو نائب الرئيس التنفيذي في الشركة نفسها منذ أكتوبر 2017.

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