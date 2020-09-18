«سويفت» تغير عملية معالجة المدفوعات

المصدر: بروكسل- البيان

أعلنت «سويفت»، أنها ستغيّر جذرياً على مدى العامين القادمين، وما بعد ذلك، عمليات معالجة المدفوعات والأوراق المالية، بما يعد تغيير البنى الأساسية للمدفوعات العابرة للحدود، وذلك كجزء من استراتيجية جديدة، وافق عليها مجلس إدارة «سويفت»، بهدف تمكين المؤسسات المالية حول العالم، من توفير معاملات فورية وسلسة من المرسل إلى المستفيد، أي من الطرف-إلى-الطرف.

وستتوسع المؤسسة التعاونية إلى أبعد من المراسلات المالية، لكي توفر خدمات شاملة لإدارة المعاملات المالية. ومن شأن هذا النهج الجديد، أن يدعم ويُسرّع الابتكار، بما يمهد الطريق أمام المؤسسات المالية – إما بشكل مستقل، أو بالتعاون مع شركات التقنيات المالية – لتطوير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة لدعم نموها.

ففي مجال المدفوعات، ستتمكن المؤسسات المالية من تعزيز الخدمات التي تقدمها للشركات وللمستهلكين، أما في ما يتعلق بالأوراق المالية، فستستفيد المؤسسات المالية من تحسين عمليات التسوية والتبليغ وخدمة الأصول، كما ستستفيد من إمكانية الاطلاع على المعاملات من الطرف-إلى-الطرف، للحد من الإخفاقات والغرامات في مجال التسويات.

ستنظم منصة «سويفت» المطورة، عمليات التفاعل والتعامل بين المؤسسات المالية والمعنيين الآخرين، من أجل الحد من الاختلافات، وتعزيز السرعة وتوفير شفافية وقدرات تنبؤ من الطرف-إلى-الطرف، من حساب إلى حساب، في أي مكان في العالم. وهذه الخطوة، ستسهم في توفير معاملات فورية وسلسة بين 4 مليارات حساب على الأقل، تديرها المؤسسات المالية في عموم شبكة «سويفت».

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