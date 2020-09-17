المزروعي: الإمارات ستعوض في أكتوبر ونوفمبر عن الإنتاج الزائد

المصدر: دبي - وكالات

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات سوف تعوض في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين عن الإنتاج الزائد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض إنتاج النفط والذي ترأسه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس.

وكان وزير الطاقة السعودي قد أكد خلال الاجتماع أن تعويضات الإنتاج الزائد يجب أن تتم قبل نهاية عام 2020. ونقلاً عن «أوبك»، سلط الأمير عبد العزيز بن سلمان، الضوء على أهمية الشفافية في إدارة الطاقة وضرورة التزام جميع الدول بشكل كامل بتعديلات الإنتاج الخاصة بها.

وشدد وزير الطاقة السعودي، على أنه يجب على جميع البلدان أن تثبت أنها منضبطة وملتزمة تماماً بالتعديلات ونسبة التخفيض المقررة لكل منها.

من جانبه، قال الأمين العام لأوبك، محمد باركيندو، إن القرارات التي اتخذت في الاجتماعات الوزارية في أبريل ويونيو ساعدت صناعة النفط على تصحيح المسار في مواجهة عاصفة جائحة «كورونا» والانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عنها، والانخفاض الكبير في الطلب على النفط.

وأكد باركيندو، أنه من المهم أن يدرك المنتجون بأنه لا يوجد حل قصير المدى، ولهذا السبب يتعين مواصلة المسار، والتأكد من أن الإجراءات الخاصة بتخفيضات الإنتاج هي أيضاً منصة للتعافي والنمو في المستقبل.

وزاد إنتاج الأعضاء بمنظمة أوبك من الخام بواقع 763 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس 2020 على أساس شهري، إلى 24.045 مليون برميل يومياً، مقابل 23.283 مليون برميل يومياً في يوليو.

وأكد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، لوزير الطاقة السعودي، في وقت سابق، أن بغداد ستضيف تخفيضاً من إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يومياً، في شهري أغسطس وسبتمبر 2020؛ للتعويض عن الإنتاج الزائد في شهور مايو ويونيو ويوليو.

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