اقتصادية دبي تخالف 7 منشآت لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 7 منشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتوزعت المنشآت التي تم مخالفتها ما بين متاجر تجزئة في عدد من مراكز التسوق، وورق الجدران ومواد البناء والكهربائيات والإنارة، لعدم الالتزام بلبس الكمامات من قبل الموظفين، بينما اقتصرت التنبيهات على منشأتين فقط لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي.

كشفت الجولات الرقابية الميدانية التي تقوم بها فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي في مختلف أنحاء الإمارة، عن تزايد معدلات التزام المنشآت بالتدابير الاحترازية، بعد ثبوت التزام 820 منشأة غطتها الزيارات يوم أمس.

وخلال تلك الجولات الهادفة إلى ضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية ونشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع للحد من تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد، لم يتم تسجيل أي حالة إغلاق على الإطلاق.

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية. ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن. مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

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