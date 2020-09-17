4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4 مليارات درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 742 مبايعة بقيمة 1.63 مليار درهم منها 133 مبايعة أراض بقيمة 779.55 مليون درهم و 609 مبايعات لشقق و فلل بقيمة 855.02 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة النهدة الثانية تليها مبايعة بالقيمة نفسها بمنطقة النهدة الثانية ومن ثم مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة القرهود.

و تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم و ثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة جزر العالم وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

و تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 151 مبايعة بقيمة 205 ملايين درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم و ثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 2.16 مليار درهم منها 150 رهن أراض بقيمة 1.95 مليار درهم و 152 رهن فلل وشقق بقيمة 209.43 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 836 مليون درهم و أخرى في منطقة المركاض بقيمة 468 مليون درهم .

وعلى صعيد الهبات فقد تم تسجيل 93 هبة بقيمة 217.46 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 28 مليون درهم وآخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 20 مليون درهم.

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