"بروج" تنتج صنفاً خاصاً من البولي بروبيلين يستخدم في تصنيع كمامات الوجه

المصدر: وام

أعلنت شركة "بروج للبتروكيماويات" إنتاج مادة /HH450FB/، وهي صنف خاص من حلول البولي بروبيلين المصنعة في الإمارات والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة بورياليس لاستخدامها في تصنيع كمامات الوجه وذلك في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.

وقال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط و أفريقيا في بروج: "مع ارتفاع الطلب العالمي على كمامات الوجه نساهم في تقديم الدعم اللازم لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات و منطقة الشرق الأوسط من خلال إنتاجنا لمواد مبتكرة تستخدم في تصنيع كمامات الوجه".

وأضاف" إن نجاحنا في المساهمة بشكل إيجابي في مواجهة جائحة كوفيد-19 عبر إنتاج مواد تدخل في صناعة كمامات الوجه ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي نلقاه من مساهمينا – أدنوك وبورياليس – إضافة للجهود التي لا تتوقف لفرق عملنا في العمليات والتسويق في دولة الإمارات".

من جهته، أشاد لويس ديسال، النائب الأول للرئيس التنفيذي للعمليات في بروج بالقدرات الابتكارية التي تتمتع بها شركة بروج في مجال توفير حلول بلاستيكية آمنة وموثوقة وفعالة تساهم في إضافة قيمة مهمة وملموسة للناس والمجتمع.

وأضاف: "إنها مسؤوليتنا كشركة تصنيع رائدة لمواصلة التزامنا تجاه عملائنا وأفراد المجتمع كافة عبر تزويدهم بأصناف مبتكرة من البلاستيك الذي يساهم في تعزيز صحة وسلامة مجتمعنا وأمتنا".

جدير بالذكر أن الصنف الجديد من البولي بروبيلين يتم إنتاجه محليا في مجمع بروج للبتروكيماويات في الرويس ومن ثم يتم تزويد العملاء في دولة الإمارات به ممن يقومون بدورهم في استخدامه لإنتاج القماش الذي يدخل في صناعة كمامات الوجه.

وتدخل هذه المادة أيضا في صناعة أنواع أخرى مختلفة من كمامات الوجه للاستخدامات الطبية في المستشفيات إلى جانب تصنيع أغطية الأسرة وأنواع من معدات الحماية الشخصية ذات الاستعمال الواحد.

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