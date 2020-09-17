1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 155 مبايعة بقيمة 421.04 مليون درهم منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 260.31 مليون درهم و 126 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 160.73 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة النهدة الثانية تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها مبايعتين بقيمة 18 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.07 مليار درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 989.02 مليون درهم و 44 رهن فلل وشقق بقيمة 79.36 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 836 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 92 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 51.49 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 17 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 12 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز