"الإمارات لتموين الطائرات" توقع مذكرة تفاهم لإنتاج أطعمة الكوشر

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت "الإمارات لتموين الطائرات"، التابعة لمجموعة طيران الإمارات، اليوم الخميس، في المقر الرئيس للشركة في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لمشروع مشترك مع "سي سي إل القابضة المملوكة من "روس كريل" لإنشاء مطبخ متخصص في إنتاج أطعمة الكوشر.

وسوف يحمل المشروع المشترك اسم "كوشر أرابيا"، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في يناير 2021.

وحصلت شركة "كوشر أرابيا" على اعتماد "قسم كاشروت" التابع لـ"الاتحاد الأرثوذكسي".

وسوف تعمل بالشراكة مع "اتحاد جنوب أفريقيا للمعابد الأرثوذكسية" لتوفير أعلى مستويات التميز في اعتماد منتجات "كوشر أرابيا".

وسوف يتولى فريق الطهي المتمرس في "الإمارات لتموين الطائرات" القيام بعمليات إنتاج الأطعمة، في حين ستوفر "سي سي إل القابضة" المصادقة والإشراف على الإنتاج بما في ذلك تقديم الدعم لتطوير قوائم الأطعمة وشراء المواد الغذائية.

وقال سعيد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات: "دأبنا لسنوات عديدة على تقديم وجبات الكوشر لعملائنا من شركات الطيران عبر مورّد خارجي، وكنا نراقب الاتجاهات العالمية لأطعمة الكوشر، ونتوقع مع التطورات الأخيرة أن ينمو الطلب بسرعة على هذا النوع من الأطعمة في دولة الإمارات والمنطقة عامةً. نحن مرتاحون لشراكتنا مع سي سي إل القابضة، التي ستغطي جميع قنوات الطعام، كما أننا سوف نبحث فرص افتتاح مطاعم في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف سعيد محمد قائلاً: "نحن على ثقة من أن تطوير إمكاناتنا الخاصة لإنتاج أطعمة الكوشر سوف يجعلنا قادرين على خدمة عملائنا بشكل أفضل ليس في قطاع الطيران فحسب، ولكن في قطاع الضيافة والأغذية والمشروبات والفعاليات أيضاً، بما في ذلك معرض إكسبو 2020. وسوف يتيح لنا إنتاج وجبات طازجة هنا في الإمارات العربية المتحدة التحكم في تحضير الأطعمة وضمان الجودة بصورة أفضل".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سي سي إل القابضة" رئيس المجلس اليهودي في الإمارات روس كريل: "اتفقنا على إنشاء كوشر أرابيا لتوفير أطعمة الكوشر وتلبية الطلب المتزايد في الإمارات العربية المتحدة، ليس فقط من الجالية اليهودية هنا، ولكن من المستهلكين الآخرين الذين يبحثون عن خيارات حلال صحية".

وأضاف: "يسعدنا أن يلقى إطلاق كوشر أرابيا، وتوقيع مذكرة التفاهم مع الإمارات لتموين الطائرات لإنشاء أول وحدة لإنتاج أطعمة الكوشر في الإمارات، دعماً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع العالمي على تطاق واسع، بما في ذلك توجيهات الحاخام مناحيم جيناك الرئيس التنفيذي لقسم الكوشر التابع للاتحاد الأرثوذكسي، والحاخام ييساتشار كاوسكي المنسق الحاخامي في إسرائيل لقسم الكوشر التابع للاتحاد الأرثوذكسي، والحاخام الأكبر في جنوب إفريقيا وارن غولدشتاين والحاخام دوفي غولدشتاين رئيس كشروت في جنوب إفريقيا، والحاخام يهودا سارنا الحاخام الأكبر في دولة الإمارات".

وتحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة مقيمين من نحو 200 دولة يعيشون ويعملون فيها بأمن وسلام ويعتبرونها وطنهم الثاني، بما في ذلك الجالية اليهودية. وفي سبتمبر 2019، أعلنت الدولة عن خطط لبناء مجمع للديانات السماوية الثلاث في أبو ظبي سيضم مسجداً وكنيساً يهودياً وكنيسة مسيحية.

تعد الإمارات لتموين الطائرات من أكبر شركات التموين على مستوى العالم، وتقدم خدمات الطعام للناقلات الجوية ومختلف المناسبات، بالإضافة إلى خدمات أخرى، مثل المصبغة وإنتاج المواد الغذائية وتوفير خدمات الأطعمة والمرطبات في الصالات الخاصة في المطار.

كما تعد شريكاً موثوقاً لأكثر من 100 ناقلة جوية ومجموعات فندقية ومؤسسات حكومية. وخلال عام 2019، قام موظفو الشركة الأكفاء، البالغ عددهم 6 آلاف بتحضير 80 مليون وجبة، بالإضافة إلى تعامل خدمات المصبغة مع 77 ألف طن من الغسيل.

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