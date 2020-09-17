عبيد الطاير يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تطورات العلاقات الاقتصادية

المصدر: وام

بحث معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي أمس سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وآخر التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي خاصة في ظل ما يشهده العالم جراء انتشار جائحة وباء كورونا المستجد " كوفيد-19" وذلك في إطار سعي وزارة المالية لتعزيز علاقات الصداقة وتنمية أطر التعاون المالي والاقتصادي مع العديد من الدول حول العالم.

وأشار معالي عبيد حميد الطاير - خلال اللقاء - إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الامريكية، مؤكداً على ضرورة تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والتجاري.

وقال معاليه: "تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الامريكية علاقات صداقة راسخة قائمة على ثوابت متينة .. ووزارة المالية حريصة بدورها على تعزيز هذه العلاقة من خلال مواصلة الحوار والتنسيق المشترك لخلق مجالات تعاون جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين."

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