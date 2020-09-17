خدمات طيران الإمارات ضمن الأكثر تميزاً ورُقِيّاً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

استعرض تقرير حديث المستوى الفائق من الخدمات التي تقدمها طيران الإمارات في الأجواء وعلى الأرض، مسلطاً الضوء على جوانب مثل التميز في الخدمة والابتكار والسلامة، واصفاً إياها بأنها من الأكثر راحة ورقياً على مستوى العالم. وقال موقع «تشيرفول تريلز»، في تقرير بعنوان «7 أسباب تدفعك للسفر مع طيران الإمارات» إن الناقلة تلتزم بأعلى معايير جودة الخدمات التي تقدمها للمسافر.

فهي أول خطوط طيران في العالم تطرح نظامها الترفيهي الرقمي الشهير للترفيه الجوي ice فائق التطور ذي الشاشة الرقمية العريضة، وهو نظام ترفيه على متن الطائرة حائز على جوائز ومع وجود أكثر من 2000 قناة متوفرة بمجموعة متنوعة من اللغات، سيتمكن المسافر من تصفح الأفلام والبرامج التلفزيونية والرسوم المتحركة المفضلة وغير ذلك الكثير، حيث يتم تحديث هذه القنوات بانتظام بأحدث محتوى وبالتالي لا حاجة لحمل الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية لتمضية الوقت في الرحلة.

وأكد أن طيران الإمارات توفر المقاعد الأكثر راحة ليس فقط لركاب درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى، ولكن أيضاً لركاب الدرجة السياحية، ويحتوي كل مقعد على وسادة وإمالة سهلة مع مسند رأس قابل للتعديل. ويتمتع طاقم مقصورة الإمارات بأعلى المعايير التي تؤهلهم لاستيعاب الركاب وتفهمهم ومساعدتهم بكل سرور، وينسحب ذلك على المسافرين سواء في درجة رجال الأعمال أم الدرجة السياحية.

وخلص التقرير إلى أن إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل خلال الرحلة طالما كانت خدمة مقدمة لركاب طيران الإمارات، حيث يمكن البقاء على اتصال من خلال خدمة الإنترنت WIFI على متن الطائرة، كما يمكن للراكب استخدام أول 10 ميغابايت مجاناً أو شراء 500 ميجابايت إضافية مقابل دولار واحد.

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