«أديا» رابع أكبر مساهم في «تشينير إنرجي»

المصدر: (دبي- سيد صالح)

أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» عن امتلاكه 12.7 مليون سهم في «تشينير إنرجي»، والتي تُعد أكبر مُصدر أمريكي للغاز الطبيعي المُسَال.

وبحسب الإفصاح الذي أودعه «أديا» الاثنين الماضي، وحصلت عليه وكالة «بلومبيرغ»، تبلغ نسبة هذه الأسهم نحو 5.1% من إجمالي أسهم «تشينير إنرجي»، ما يجعل من «أديا» رابع أكبر مساهم في الشركة الأمريكية. وأفاد الإفصاح بأن القيمة الإجمالية للأسهم التي يمتلكها «أديا» في «تشينير إينرجي» تبلغ 615 مليون دولار «نحو 2.258 مليار درهم».

وتتولى «تشينير إنرجي»، التي يقع مقرها الرئيسي في ولاية «تكساس» تشغيل منشأتين لتصدير الغاز الطبيعي المُسَال، إحداهما تقع في «تكساس»، بينما الأخرى تقع في «لويزيانا».

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