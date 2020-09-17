«غرفة عجمان» تستعرض استراتيجية الابتكار

المصدر: عجمان - البيان

ترأس عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام الجاري، للاطلاع على مستجدات العمل، واستعراض أهم المشروعات والأعمال التي تنفذها الغرفة، وناقش أعضاء مجلس الإدارة خطة الغرفة لتطبيق استراتيجية الابتكار، وتبني المبادرات المبتكرة وتأهيل الموظفين، مؤكدين أهمية سعي الغرفة لنقل مفهوم الابتكار إلى مجتمع الأعمال في الإمارة.

واستعرض تقرير حول مبنى سيدات أعمال عجمان، والجدوى الاقتصادية منه، وما يوفره كمنصة مستدامة لرواد ورائدات الأعمال، بضمه 64 محلاً، إلى جانب عدد من القاعات المجهزة للملتقيات والمؤتمرات والدورات التدريبية، كما يوفر 164 مكتباً للشركات ومراكز التدريب.

حضر الاجتماع حمد بن راشد النعيمي، وسالم بن أحمد النعيمي، نائبا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

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