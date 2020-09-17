«إينوك» تفتتح 40 محطة جديدة بنهاية 2020 و2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «إينوك» خططها لافتتاح 40 محطة خدمة جديدة بحلول نهاية 2021، لترفع بذلك عدد محطات البيع بالتجزئة، ضمن شبكتها إلى 192 محطة، وأعلنت المجموعة خططها لافتتاح 16 محطة خدمة في دبي والشارقة والمناطق الشمالية بحلول نهاية 2020.

إضافة إلى 24 محطة خدمة أخرى ستفتتحها بنهاية 2021. كما تخطط لافتتاح محطتي خدمة بحريتين في «دبي هاربر»، وأم سقيم، لتلبية احتياجات مالكي القوارب واليخوت لخدمات التزود بالوقود، وسيتم تشغيل المحطتين خلال الربع الرابع من 2020.

التزام راسخ

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تلتزم «إينوك» بتشييد بنية تحتية راسخة في قطاع التجزئة لتلبية احتياجات دولة الإمارات على مدار الأعوام الخمسين المقبلة». وأضاف: «نحرص على ضمان تزويد المتعاملين بإمدادات الوقود دون انقطاع، وتقديم أعلى معايير خدمات السيارات والبيع بالتجزئة».

معايير عالمية

وتتطابق المحطات الجديدة مع أفضل المعايير العالمية في قطاع تجزئة الوقود؛ وهي مجهّزة بمجموعة متكاملة من الخدمات المؤتمتة، وتراعي أفضل معايير الإنشاءات الحديثة، وتضم أنظمة المراقبة (سي سي تي في)، بالإضافة إلى كاميرات تكشف تلقائياً عن أرقام لوحات المركبات، لضمان توفير أعلى درجات الأمان.

وسيتم تجهيز المحطات بجيل جديد من مضخات الوقود المزوّدة بخراطيم قابلة للسحب، تتيح تزويد المركبات بالوقود من كلا الجانبين. وتم تصميم نظام ضخ الوقود في المحطة، ليتيح أعلى معدل تدفق آمن للوقود وفقاً لمعايير الجمعية الأمريكية للوقاية من الحرائق (إن إف بي إيه) وتقليل وقت تعبئة الوقود بشكل عام.

وتتضمن مزايا الاستدامة الأخرى في المحطتين الإضاءة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء «ليد» الصديقة للبيئة، التي لا تتطلب أي صيانة وتسهم في الحماية من مخاطر الحوادث الناجمة عن الأعطال الكهربائية والحرائق. وتسهم مصابيح «ليد» بتقليص استهلاك الطاقة بمعدل 50%، كما أن نظام تكييف الهواء يستخدم حلول التدفق المتغير للمبردات (في آر إف) لتقليص استهلاك الطاقة بنسبة 35% مقارنة بالأنظمة التقليدية.

وعملاً بالتوجيهات الحكومية للحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، تتيح المحطات للمتعاملين دفع ثمن مشترياتهم عبر مختلف طرق الدفع اللاتلامسية الحديثة والآمنة، بما فيها نظام تحديد هوية المركبات «في آي بي» و«إينوك باي» وبطاقات «نول» وتطبيق «دبي الآن».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز