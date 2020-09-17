7.2 ملايين معاملة جمركية بدبي في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

سجلت المعاملات الجمركية لدبي نمواً قوياً بواقع 38.5% لتصل إلى 7.2 ملايين معاملة خلال النصف الأول 2020، مقارنةً مع 5.2 ملايين معاملة للفترة ذاتها من 2019، ويظهر النمو مدى أهمية الدور الذي تقوم به دبي كمحور عالمي في التجارة الدولية، ودعم انتظام سلاسل الإمداد والتوريد، وقدرة بنيتها الاقتصادية على احتواء آثار «كوفيد 19» العالمية.

زيادة ثقة المستثمرين

وفي شهادة عالمية بمكانة اقتصاد دبي وزيادة ثقة المستثمرين، ارتفعت طلبات تسجيل الأعمال والشركات التي أنجزتها جمارك دبي 109% إلى 134 ألف طلب خلال النصف الأول 2020، مقابل 64 ألف طلب للفترة ذاتها 2019.

وسجلت البيانات الجمركية نمواً قوياً بنسبة 48% إلى 6.2 ملايين بيان جمركي، مقارنةً مع 4.2 ملايين للفترة ذاتها 2019، أي بمتوسط أكثر من مليون بيان جمركي شهرياً، يدلل على قدرة دبي وديناميكية اقتصادها في احتواء مختلف التحديات للاقتصاد العالمي.

وتحتل خدمة تقديم بيان جمركي الصدارة في الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي، وحرصت الدائرة على تسريع تقديم الخدمة عبر تطوير منصة «مساحة العمل الذكية»، والتي تمكن المتعاملين من إنجاز البيان خلال 4 دقائق في أي وقت ومن أي مكان. وسجلت خدمة تقديم مطالبة استرداد الرسوم الجمركية 432 ألف طلب، وخدمة طلب شهادة وتقارير 262.3 ألف معاملة، وحجز موعد معاينة وتفتيش 173.6 ألف طلب.

محورية دبي

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: أظهرت التحولات التي أفرزتها تداعيات فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من إغلاق الأنشطة الاقتصادية واضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، أهمية الدور المحوري للمراكز الرئيسة في التجارة العالمية.

حيث أدت دبي وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دوراً حيوياً في ربط الأسواق ودعم سلسلة الإمداد عالمياً، وترسيخ موقعها كمحور رئيس في التجارة الدولية، وكذلك رفد السوق المحلي باحتياجاته من السلع الغذائية والطبية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والصحي.

وأضاف: أظهر النمو في الطلب على الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي في ظل ظروف أزمة كورونا حرص الدائرة على أداء مهامها الحيوية في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني وحماية الحدود في كافة الظروف.

حيث أنجزت أنظمة جمارك دبي المتطورة أكثر من 7 ملايين معاملة في 6 أشهر، ما يظهر مدى القدرة على الاستجابة السريعة وبكفاءة عالية للمتطلبات المستجدة التي يحتاجها المتعاملون لإنجاز معاملاتهم الجمركية دون تأخير لتمكينهم من خفض الكُلفة في ظل الظروف العالمية، ودون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة التي تتم من خلال القنوات الذكية على مدار الساعة بالترابط مع أنظمة سلطات المناولة وسلطات المناطق الحرة. كما سارعت جمارك دبي إلى التطبيق الفوري للمبادرات التي أطلقتها حكومة دبي لتحفيز القطاع التجاري ودعم مجموعات العمل والتجارة لتمكينهم من التعافي السريع للآثار المترتبة على الجائحة.

قدرات

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: لقد تمكنا من تلبية متطلبات مرحلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كوفيد 19» بالكامل مع مواصلة العمل على مدار الساعة دون التأثر بهذه الإجراءات بفضل القدرات والموارد البشرية الكفؤة.

وكذلك بفضل الاستثمار الضخم والمتراكم الذي حققناه خلال السنوات الماضية في تطوير واستخدام أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات الذكية وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتحول الذكي الكامل للخدمات الحكومية، حيث سجلت حصة المعاملات الجمركية التي أنجزت عبر القنوات الذكية والإلكترونية نسبة 99.3% بواقع 60% للذكية و 39.28% للإلكترونية، فيما بلغت نسبة معاملات زيارة مراكز الخدمة عبر «الكاونتر» 0.7%.

وأضاف: بلغة الأرقام فقد تمكنت أنظمتنا المتطورة من إنجاز ما يفوق 40 ألف معاملة يومياً، وهو رقم كبير لم يكن ليتحقق لولا استثمارنا المستدام منذ سنوات طويلة في التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لأتمتة الإجراءات الجمركية بكل سهولة ويسر وتقديم خدمات ذكية مترابطة بدءاً من خدمة البيان لجمركي وخدمة المعاينة والتفتيش وخدمة المطالبة برد الرسوم الجمركية التي حظيت بإشادة منظمة الجمارك العالمية، وخلال مرحلة «كورونا» وتطبيق إجراءات العمل عن بُعد ومن المنزل وفرت الدائرة نظاماً إلكترونياً ذكياً متكاملاً مكّن الموظفين من إنجاز أعمالهم بالكامل عن بُعد ودون أي صعوبات تُذكر.

حيث تم تحقيق مستويات الإنتاجية المستهدفة وفق الخطط التي نطبقها لزيادة الإنتاجية ووفر النظام قدرات مميزة على صعيد التدريب عن بُعد والاجتماعات والعصف الذهني بواسطة الاتصال الإلكتروني، ما انعكس في استمرار تحقيق المستويات المستهدفة وتحفيز الابتكار في أنظمة العمل الجمركي.

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