ربط بوابة عجمان للدفع الذكي بالجيل 3 للدرهم الإلكتروني

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة المالية في عجمان عن ربط خدمات بوابة عجمان للدفع الذكي ببطاقة الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني لتصبح بذلك أول جهة حكومية محلية توفر بطاقات الجيل الثالث خياراً للدفع في منظومتها لتحصيل المقابل المالي لخدمات الجهات الحكومية المحلية في إمارة عجمان.

وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية دائرة المالية في عجمان الرامية إلى دعم التحول الرقمي وتوفير قنوات دفع جديدة تتلاءم مع متطلبات المتعاملين وتقديم تجربة مميزة وفق أعلى مستويات السهولة والراحة ودرجة عالية من الأمان.

نقلة نوعية

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: يسعدنا أن تكون بوابة عجمان للدفع الذكي أول منظومة دفع لحكومة محلية تربط خدماتها بالجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني والذي يمثل نقلة نوعية ترتقي بعمليات الدفع الإلكتروني لتصبح أكثر سلاسة وأماناً ونحن نثمن جهود وزارة المالية في استكمال تنفيذ المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني.

وأضاف: تسعى دائرة المالية إلى تطوير منظومة بوابة عجمان للدفع الذكي بشكل مستمر من خلال توفير خيارات وقنوات دفع متعددة تواكب أحدث المعايير العالمية وتلائم مختلف فئات المتعاملين لتحقق بذلك مساعي الدائرة في توفير الوقت والجهد على المتعاملين والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لهم، وضمان منحهم تجربة سلسة عند دفع الرسوم الحكومية.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: تسعى وزارة المالية، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، إلى تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني عبر الاستثمار في أحدث التقنيات، وتعزيز ترابط المنظومة مع أنظمة الدفع والأنظمة المالية والخدمية في الدولة لتقديم أفضل الحلول الرقمية ومواكبة أحدث التطورات العالمية في أنظمة الدفع بهدف تطوير وتسهيل سبل دفع رسوم الخدمات الحكومية.

وأضاف: تلعب منظومة الدرهم الإلكتروني دوراً حيوياً في تسهيل وتعزيز كفاءة عمليات الدفع اللانقدي لرسوم الخدمات الحكومية، وهو ما يدعم الجهود الرامية للارتقاء بالبنية التحتية للاقتصاد المالي الرقمي، ويسعدنا أن تكون دائرة المالية في عجمان أول جهة حكومية محلية توفر بطاقات الجيل الثالث خياراً للدفع في منظومتها لتحصيل المقابل المالي للخدمات الحكومية.

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