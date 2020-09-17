الإمارات في اجتماع «G20»: ملتزمون بحفز النمو

المصدر: دبي - البيان

شاركت وزارة المالية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في اجتماع وكلاء وزارة المالية ووزارة الصحة ضمن مجموعة العشرين (G20) عن بُعد من 14 إلى 16 الحالي وناقش الاجتماع البيان المشترك بشأن الاستجابة الصحية والمالية لمواجهة تداعيات «كورونا» .

شارك في الاجتماع الذي ترأسته السعودية يونس الخوري وكيل وزارة المالية والدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

وأكدت وزارة المالية ووزارة الصحة التزام الإمارات بمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الأعضاء والمنظمات الدولية ضمن المجموعة لمكافحة «كوفيد 19» واستخدام أدوات السياسات المتاحة لحماية الأفراد والشركات وحفز النمو.

وشارك فريق عمل المجموعة في وزارتي المالية والصحة في صياغة البيان المشترك والذي اقترحت من خلاله وزارة المالية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع على الحكومات والمنظمات الدولية، اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات والمبادرات الاستباقية لتلبية الاحتياجات الصحية والمالية واحتواء تداعيات الأزمة مطالباً بمواصلة دعم الجهود العالمية للتعامل مع الأزمة وتمكين الشراكات لتسريع توفير الحلول الصحية الفعالة وسيتم رفع البيان للمصادقة من وزراء المالية ووزراء الصحة للمجموعة خلال اجتماعهم اليوم.

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