«مالية الشارقة» تدشّن تطبيق الاعتماد الإلكتروني الذكي

المصدر: الشارقة - البيان

دشّن الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، أخيراً، تطبيق الاعتماد الإلكتروني الذكي الذي يتيح للمستويات الإدارية العُليا في الدائرة اتخاذ الإجراءات والاعتمادات الإلكترونية لجميع أنواع المستندات والمعاملات، الأمر الذي يأتي استمراراً لمنهج الجودة الذي تتبعه الدائرة، في تقديم خدماتها الذكية للتيسير على المتعاملين وتحقيقاً لرؤيتها في بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة والازدهار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.حضر تدشين التطبيق وليد الصايغ، مدير عام الدائرة، وهدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في الدائرة بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والأقسام في الدائرة .

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي: «إن تدشين تطبيق الاعتماد الإلكتروني الجديد يتوج مسيرة طويلة من العمل المبتكر لدائرة المالية المركزية بالشارقة، التي تستمد رؤيتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير الخدمات المالية الحكومية، كما أنه يؤكد حرص الدائرة على توفير منظومة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وفق معايير عالمية الجودة».

تسهيل

من جانبه، قال وليد الصايغ: «تمكنت حكومة الشارقة من تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى العربي والإقليمي في مختلف المجالات التقنية، وخصوصاً فيما يتعلق بالأنظمة والبرامج والتطبيقات الذكية والإلكترونية، وتعد البرامج والتطبيقات والخدمات الجديدة التي يتم إطلاقها استمراراً لهذا النهج في التميز والحرص على الابتكار لتسهيل الخدمات على المتعاملين».

ويعتبر تطبيق الاعتماد الإلكتروني بأنه خاص بالأجهزة الذكية ويمتاز بسهولة الاستخدام الذي يتم من خلال فتح رابط برنامج الاعتماد الذكي وإدخال اسم الدخول وكلمة المرور ثم تظهر قائمة في أسفل الصفحة تحمل اسم الدائرة التي يتبع لها، وعند الضغط عليها يظهر قوائم فرعية بأنواع المستندات التي للموظف صلاحية عليها وعدد المستندات المعلقة عنده وعند اختيار أي قائمة موجودة يتم نقله إلى المستندات المعلقة لاتخاذ إجراء (اعتماد) أو (إرجاع) عليها.

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