تأجيل معرض طائرات رجال الأعمال إلى فبراير

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميبا»، تأجيل فعاليات معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، إلى الفترة من 22 حتى 24 فبراير 2021 في دبي وورلد سنترال، نظراً للمخاوف المتعلقة بمواصلة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد علي النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميبا»، أن الاتحاد كان يراقب عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، وآخر المستجدات على قيود السفر من الحكومات حول العالم، حيث قام الاتحاد وبعد تقييم الوضع الحالي واستشارة جميع الأطراف المعنية والعارضين، باتخاذ هذه الخطوة وتأجيل الحدث، وذلك حفاظاً على سلامة العارضين والزوار والمقاولين والموظفين.

وقال: تأجيل الحدث إلى العام القادم يضمن تنظيمه وفقاً للمعايير العالمية التي يتوقعها الجميع. ويتيح المعرض للمؤسسات فرصة لقاء نخبة من مصنعي طائرات رجال الأعمال والطيران الخاص.

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