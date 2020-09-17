«سعيد» يوفر خدمات «كاتب العدل» لتسهيل إجراءات المستثمرين

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد» التابع لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، توفير خدمات «كاتب العدل» ضمن مبنى المركز بهدف إنجاز معاملات المستثمرين المحليين والأجانب الخاصة بالمحاكم، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل. وبموجب التعاون، يقدم «كاتب العدل» بمركز «سعيد» الخدمات الخاصة بالتصديق على المحررات مثل الوكالات وعقود البيع والتنازل والإقرارات والتعهدات على أن يستغرق وقت إنجاز الخدمة في مدة لا تتجاوز الخمس دقائق.

وقال مروان صالح العجلة، المدير العام لمركز «سعيد»: يأتي التعاون مع وزارة العدل لتوفير خدمات «كاتب العدل» ضمن رؤية مركز «سعيد» لتسهيل إجراءات المستثمرين وتسريع خطوات تأسيس الأعمال من خلال إنجاز كافة معاملات المستثمرين تحت سقف واحد وبفترة قياسية، بما يعزز مكانة إمارة الشارقة كبيئة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، وأوضح أن هذه الخدمة تضاف إلى سلسلة من الخدمات التي يوفرها المركز من خلال تعاونه وشراكاته مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بحيث يقدم المركز كافة الخدمات والتراخيص للمستثمرين الراغبين في تأسيس شركاتهم بمدينة «شمس»، وتزويد المستثمرين بالخدمات التي تضمن إتمام الإجراءات الحكومية المتعلقة بالجوازات والإقامات، والتأشيرات والخدمات المتعلقة بالكفلاء والمنشآت وطلبات الإعفاء من الغرامات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز