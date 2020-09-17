إنجاز أساسات رابعة محطات «إمباور» بالخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، انتهاءها من أعمال الأساسات الخاصة بتشييد رابعة محطاتها في منطقة الخليج التجاري بدبي التي تشهد طلباً متزايداً على خدمات المؤسسة وهو ما ستواكبه باستثمارات تصل إلى 250 مليون درهم، حيث ستصل القدرة الإنتاجية للمحطة عند انتهائها إلى 50 ألف طن تبريد. وأكدت المؤسسة أنها ستعلن خلال الفترة القريبة المقبلة عن إنجازات ضخمة على صعيد صناعة تبريد المناطق في مناطق سكنية أصبحت الوجهة المفضلة للمستثمرين والعائلات.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن المؤسسة تقدم حالياً خدمات تبريد المناطق في الخليج التجاري عبر 3 محطات بطاقة إجمالية تصل إلى 135،000 طن تبريد، وتغطي خدماتها أكثر من 62% من المباني المتواجدة في منطقة الخليج التجاري التي تشهد مساحتها المتبقية تواصل عمليات إنجاز المشاريع العمرانية التجارية والسكنية والمتعددة الاستخدامات. وأوضح أن المحطة الجديدة.

والتي تتميز بمعايير الريادة في إنتاج الطاقة والتصميم البيئي، تتميز بموقع استراتيجي على مقربة من شارع الخيل. ونجحت المؤسسة في وقت سابق في تجهيز البنية التحتية لربط المحطة الجديدة بشبكة التوزيع، ما يعكس جاهزية المؤسسة لتقديم الخدمات من جهة، وتطابق معدلات الطلب الجديدة الفعلية مع توقعاتها المدروسة لاحتياجات ومتطلبات التوسع العمراني في دبي.

وأشار إلى أن المؤسسة ستطبق في هذه المحطة كما في باقي محطاتها، أنظمة جديدة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل أنظمة تخزين الطاقة الحرارية، ما يساهم في توفير كبير للطاقة الكهربائية، كما تستخدم تقنية المياه المعالجة بالعمليات التشغيلية للمحطة، ما يساهم بتقليل استهلاك المياه العذبة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وتستخدم المؤسسة تطبيقات الذكاء الصناعي وتحليل بيانات تنبؤات الأحوال الجوية.

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