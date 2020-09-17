%72 من قادة التقنية بالإمارات «واثقون تماماً» من أمن إنترنت الأشياء

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

كشفت دراسة لشركة بالو ألتو نتوركس، المتخصصة في مجال الأمن الرقمي، عن أن 72% من القادة وصانعي القرار في مجال تقنية المعلومات في الإمارات، «واثقون تمامًا» من الوضوح التام في مراقبة جميع أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بالشبكات المؤسسية في منشآتهم.

وكشفت نتائج الدراسة التي ضمّت 100 مشارك من الإمارات والمملكة العربية السعودية، عن أن 26% من المسؤولين الذين شملهم الاستطلاع «واثقون إلى حدّ ما» من الوضوح في مراقبة تلك الأجهزة. وتتفوّق النسبة الأولى على متوسط النسبة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أعرب 58% فقط من صانعي القرار في المجال التقني عن ثقتهم الكاملة في تمتعهم بالوضوح التام في مراقبة جميع أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بشبكاتهم المؤسسية.

وأظهرت الدراسة وجود مجال كبير للتحسين فيما يتعلق بالنهج التنظيمي المتبع في التعامل مع إنترنت الأشياء، وذلك على الرغم من الثقة العالية في مستويات وضوح الأجهزة المتصلة بالشبكات، إذ قال 92% من صانعي القرار في الإمارات إنهم يرون أن النهج المتبع في إدارة إنترنت الأشياء في منشآتهم «يحتاج إلى تحسين»، 46% من بينهم قالوا إن هناك حاجة إلى «القليل من التحسين»، و37% ذكروا «الكثير من التحسين»، في حين أن 9% أشاروا إلى الحاجة إلى «إصلاح شامل». وفي المقابل، قال 7% فقط من المشاركين في الدراسة إنه «لا حاجة إلى أي تحسين».

وحول مدى التقدّم الذي أحرزته المنشآت في أمن إنترنت الأشياء، قال 22% من صانعي القرار التقني في الإمارات إن منشآتهم وزّعت أجهزة إنترنت الأشياء توزيعًا دقيقًا على مناطق الأمن الخاضعة لمراقبة مُحكمة، ما يُعتبر من أفضل ممارسات الأمن الرقمي. وأوضح 47% أن منشآتهم تربط أجهزة إنترنت الأشياء بشبكة منفصلة عن تلك المستخدمة للأجهزة الأساسية وتطبيقات الأعمال الرئيسة، بينما قال 27% إن منشآتهم لا تُحدث مثل هذا الفصل، في حين ذكر ثلاثة بالمئة إنهم لم يبدؤوا النظر في هذه المسألة بعد.

وأشارت الدراسة الاستطلاعية، من ناحية أخرى، إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بالشبكات المؤسسية حقّق ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، فذكر 90% من صانعي القرار التقني أنهم شهدوا حدوث «ارتفاع»، 31% منهم اعتبروه «ارتفاعًا كبيرًا».

وقال حيدر باشا المدير الأول ورئيس الأمن الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «بالو ألتو نتوركس»، إن إنترنت الأشياء أحدثت «ثورة كبيرة» في عالم الأعمال، لكنه أكّد وجود «حاجة مُلحّة للتمتع بالوضوح التامّ» عند ربط أجهزة إنترنت الأشياء بالشبكات المؤسسية.

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