موانئ أبوظبي تطلق «الحاوية الذكية»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت موانئ أبوظبي، أمس، عن إطلاق مبادرة الحاوية الذكية، التي يتم من خلالها تجهيز واستخدام الحاويات كمراكز بيانات متنقلة صديقة للبيئة، في خطوة تندرج ضمن إطار جهود موانئ أبوظبي الحثيثة لتبني الحلول الرقمية وتقلّص نصف انبعاثاتها الكربونية.

وتشمل مبادرة الحاويات الذكية استخدام حاويات خاصة مصنوعة من الحديد والألمنيوم ومزودة بألواح الطاقة الشمسية لتحقيق أعلى مستويات الاستدامة البيئية، وتعتمد على تقنيات تبريد خاصة داخل الخوادم، ما يسهم في خفض استهلاك الطاقة بأكثر من 20% والانبعاثات الكربونية إلى النصف.

كما ستقوم مراكز البيانات مسبقة الصنع والمصممة ضمن هذه الحاويات الذكية بمعالجة مجموعة واسعة من تطبيقات المهام الحيوية، ومن ضمنها عمليات الموانئ، وتصاريح دخول الزوار، ومجموعة من خدمات المتعاملين الرقمية.

وقال الكابتن محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي: إن موانئ أبوظبي تحرص دائماً على تطوير عملياتها وخدماتها الرقمية لمواكبة المتطلبات المستقبلية للقطاع، ومن ضمنها متطلبات الاستدامة البيئية، التي تحتل موقعاً محورياً في استراتيجيتها تماشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة في مواصلة ترسيخ التميز والابتكار في العمل، والاستثمار الأمثل للموارد في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وتجسد المبادرة التزامنا بتسريع تبني الحلول الرقمية الصديقة للبيئة، التي تساهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بأبوظبي، وتدعم في ذات الوقت تحقيق أهداف الأمم المتحدة للاستدامة.

وقالت الدكتورة نورة الظاهري، رئيس القطاع الرقميبموانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة بوابة المقطع: تولي موانئ أبوظبي أهمية قصوى لتعزيز جميع عملياتها مع الالتزام بأعلى معايير أمن وسلامة البيانات عند تطوير وتقديم خدمات مُبسطة وناجحة.

وهذه المبادرة التي تهدف إلى نشر مراكز بيانات متنقلة، خطوة مهمة ضمن جهودنا المتواصلة لتطوير البنى التحتية الرقمية، وتتيح لنا توفير خدمات ذكية ومرنة ومتكاملة لجميع أصحاب العلاقة والمتعاملين وضمان استمرارية الأعمال في ذات الوقت.

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